Bergamonews.it - Ivan Tassi è il nuovo coordinatore di Anci Giovani Lombardia

Leggi su Bergamonews.it

Mario, 30 anni sindaco di Misano Gera d’Adda, è stato elettodella Consulta, composta da 50 membri under 35 anni, che è stata rinnovata nella mattinata di sabato 1 marzo nel corso dell’Assemblea deiAmministratori e Amministratrici dellache si è tenuta a Milano nella sede di, eletto all’unanimità, ha ringraziato “tutti coloro che mi hanno sostenuto e ringrazio l’Assemblea che mi ha votato, trovando l’unità. Fare l’Amministratore locale oggi è una vocazione, scegliere di impegnarsi anche insignifica aggiungere un compito che ci permette di lavorare assieme tra Amministratori per il bene dei Comuni. Tutti noi abbiamo potuto sperimentare cosa significa essere minoranza e maggioranza nei Consigli comunali, quello che capiamo però è che i problemi dei Comuni sono uguali dappertutto e non dipendono dai colori politici”.