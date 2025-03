Romadailynews.it - Italia: Treccani, azienda cinese collaborano presentando libro da collezione

Leggi su Romadailynews.it

L’Istitutono dell’Enciclopediae la Shanghai Hantang Culture Development Co.,Ltd. hanno recentemente firmato a Shanghai un memorandum d’intesa (MoU) che segna una tappa significativa nella cooperazione culturale tra Cina e. Questa partnership, sostenuta dal Consolato generale d’a Shanghai, coincide con il 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e con il 100mo anniversario dell’Istituto. La collaborazione prevede la pubblicazione congiunta di undaintitolato “La modana”, che esplora l’evoluzione intrecciata dell’arte e della moda in. Ilin edizione limitata, caratterizzato da una copertina in velluto rosso con motivi rinascimentali ricamati a mano, sara’ pubblicato in sole 150 copie,la squisita maestria della tradizione editorialena.