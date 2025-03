Lanazione.it - Italgronda ospita Villafontana. È un ostacolo verso i play-off

Leggi su Lanazione.it

Un avversario non certo dei più facili oggi al Pala Keynes per l’Futsal Prato che sta inseguendo un posto neioff. A far visita alla squadra di Busato e Calamai arriva infatti la seconda della classe, la Polisportiva, ma dopo la sconfitta patita nel turno precedente sul campo del diretto concorrente Bagnolo (2-4) che ha interrotto la serie positiva, conquistare i tre punti sarebbe cruciale per tentare di recuperare terreno sul terzetto composto dalla stessa squadra emiliana, dal Boca Livorno e dal Balca Poggese che hanno un solo punto di vantaggio nei suoi confronti. A confortare l’Futsal Prato c’è poi il precedente della partita d’andata, in cui i biancazzurri fermarono sul pari (5-5) lo stesso, sul campo di casa dove in questa stagione di punti ne ha lasciati ben pochi agli avversari.