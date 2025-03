Israele tregua scaduta | Hamas dice no a estensione prima fase dell’accordo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –oggi, 1 marzo, latrache ha respinto la "formulazione" diper un'delladell'accordo. Lo ha reso noto il portavoce del gruppo, Hazem Qassem, aggiungendo che non ci sono trattative in corso per una secondadel cessate il fuoco. Una situazione che preoccupa il .