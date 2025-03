Quotidiano.net - Israele demolisce case palestinesi a Tulkarem: escalation di tensioni in Cisgiordania

Leggi su Quotidiano.net

L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che le ruspe militari israeliane hanno iniziato a demolire diversee edifici residenzialinel campo di Nour Shams, a est della città di, in. L'- sostiene Wafa - è avvenuta dopo cheha notificato cinque giorni fa che avrebbe demolito 11. Secondo la stessa fonte, l'Idf è entrato all'alba nella città di Nablus e ha preso d'assalto il villaggio di Tal, a sud-ovest della città. L'esercito israeliano, riferisce l'agenzia, ha fatto irruzione in diversee ha condotto indagini sul campo con diversi residenti locali. Non sono stati segnalati feriti o arresti. Intanto, a Hebron, coloni israeliani, protetti dalle forze di occupazione, hanno attaccato alcune abitazioni sparando, secondo l'attivista anti-insediamenti Osama Makhamreh, proiettili veri nel tentativo di rubare il bestiame.