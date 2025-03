ISCO HOUNTS BLANCOS con obiettivo vincente come il Barcellona Top Laliga

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-01 22:04:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il Real Madrid non è riuscito a superare ilin cima avincitore del 54 ° minuto diper Real Betis al Benito Villamarin Stadium ha condannato Losa una seconda sconfitta del mese.Madrid ha preso un vantaggio di 10 minuti quando Brahim Diaz ha alzato un traguardo in rete da vicino a seguito di una sequenza incisiva tra Kylian Mbappe e Ferland Mendy, ma Betis-con Antony dopo il manchester del Manchester United Winger, ha eguagliato una sospensione-ha eguagliato un goal di mancher del Manchester.I campioni spagnoli in carica hanno avuto un enorme lasciato quando il portiere Thibaut Courtois ha artigliato il colpo di testa di Cardoso da un altro angolo difuori dalla linea durante il periodo aggiunto del primo tempo, ma è rimasto indietro nove minuti dopo la pausa quando l’ala diciannovenne Jesus Rodriguez è stata messa a terra da Antonio Rudiger, dando auna possibilità che l’ex giocatore di Madrid ha convertito dal punto.