Ischia: "Suo figlio è stato arrestato, servono 22mila euro" ma, la donna chiama i carabinieri

È accaduto ancora a, isola di fronte al golfo di Napoli, dove ihanno arreun 20enne originario del Gambia che ha tentato di truffare una 62enne, inventando la classica storiella dell’incidente stradale e chiedendole soldi e gioielli come cauzione per il‘arre’.Fortunatamente, però, la signora aveva partecipato alle campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia gli anziani sulle truffe ed è stata la stessa vittima ad avvisare i militari.La signora ha riconosciuto immediatamente lo schema classico della truffa e ha concordato un appuntamento con il truffatore (ovviamente aveva già avvisato i) e, quando il giovane è andato a casa della 62enne per prendere i soldi ha trovato anche i militari che lo hanno arre.In manette D.