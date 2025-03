Ilrestodelcarlino.it - Irene Priolo: “Avanti con il tram a Reggio Emilia: così collegheremo le due stazioni”

Assessora, è stato positivo l’incontro con i sindaci del Reggiano in Provincia? “Assolutamente sì. Il momento di confronto è fondamentale tanto più all’inizio di un mandato. È necessario, di fronte a risorse non infinite, che la strategia sulle cose da portarela costruiamo insieme con le sindache e i sindaci che sono in prima linea e che hanno ben presenti le esigenze, ciascuno per il proprio ambito. Quella di ieri è stata solo la prima puntata. Quando dovremo costruire i piani o assumere decisioni importanti ci confronteremo sempre per far sì che le scelte siano coerenti con i fabbisogni. Questo è il mio modo di lavorare e credo che il metodo sia anche sostanza”. Cosa le hanno chiesto? “Una delle prime cose che stiamo affrontando è la costruzione della legge sulle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico e biometano, in cui dovremo tener presente anche gli impatti sui territori.