Ilrestodelcarlino.it - “Io, bullizzato, chiedo di fare di più”. Il Pd lo stronca: basta propaganda

Pesaro, 1 marzo 2025 – “Ero il ciccione da prendere in giro. Poi peggio, sono diventato il diverso da schernire perché omosessuale. Avevo solo 13 anni. Se non avessi avuto la mia prof, Cristina, non so come ne sarei uscito”. Antonio Bartolomei, oggi 28 anni, ha rivangato nel proprio passato di adolescente. Il suo intimo racconto è diventato pubblico martedì sera, a Pesaro, durante il consiglio, quando Bartolomei, da consigliere comunale di centrodestra ha chiesto alla giunta di sinistra, con una mozione, di impegnarsi nella prevenzione del bullismo tra i giovani. Con grande coraggio ha aperto il cuore: “Fino a 23 anni – ha detto – ho tenuto segreto il mio orientamento sessuale, come se amare un altro uomo fosse una cosa sbagliata. Ancora oggi le ferite sono profonde, ma la mia storia vuole testimoniare che c’è sempre una via d’uscita e qualcuno disposto a darci una mano”.