Inzaghi sceglie i titolari anti Napoli: la decisione su Zielinski e Thuram

-Inter nel segno del ritorno al Maradona di: ecco l’undici titolare scelto da SimoneÈ arrivato il giorno della tanto attesa sfida Scudetto che si disputerà al Diego Armando Maradona, alle ore 18:00 di questo sabato 1 marzo.e Inter si daranno battaglia per un confronto acceso, forse equilibrato, ma gli azzurri hanno almeno dueindisponibili.Infatti, Anguissa e Neres non faranno parte della gara a causa di un infortunio. Inoltre, Conte ha appena recuperato Olivera, ancora non in perfette condizioni. Ci sarà Spinazzola e sarà dare il centrocampista che prenderà il posto del camerunense. Al momento, Gilmour starebbe vincendo il ballottaggio su Billing, pronto a subentrare.L’Inter, invece, si avvicina alla miglior formazione schierabile.ha ruotato in Coppa Italia, sfruttando le seconde linee.