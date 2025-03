Ilnapolista.it - Inzaghi: «Napoli più fresco di noi. È cresciuto nel secondo tempo»

L’allenatore dell’Inter, Simone, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro ilLe parole di«Parliamo della partita perché gli episodi non ho avuto ildi rivederli»«È stata una partita difficile. Un primoequilibrato, poi nelabbiamo avuto dei problemi e il. Dobbiamo pensare che è un grande avversario e piùdi noi. Sul gol preso dovevamo essere più bravi, col cambio forzato di Dimarco, che ha avuto un indolenzimento, abbiamo dovuto spostare Dumfries a sinistra».Cosa non ha funzionato negli scontri diretti?«Sicuramente negli scontri diretti bisogna essere perfetti e non lo siamo stati. Sull’azione da dove è partito il pareggio dovevamo essere più reattivi e non far partire Lobotka. Entrare in queste partite non è semplicissimo, i ragazzi hanno cercato di aiutarsi.