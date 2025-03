Calciomercato.it - Inzaghi conta le ferite: “Dimarco e Calhanoglu non stanno bene. Ho chiesto una cosa alla squadra”

Leggi su Calciomercato.it

Conferenza post partita di Simonedopo il pareggio contro il Napoli: ecco il punto sugli infortunatiIl tecnico nerazzurro non fa drammi dopo il pareggio del Napoli raggiunto quasi allo scadere, nonostante la buona parte trascorsa in vantaggio con gol dinon recrimina nulla, ma fa ladegli infortunati, soprattutto in vista della Champions League.Napoli-Inter tra episodi e polemiche,puntualizza: “Ne avevo visto soltanto uno” (LaPresse) – Calciomercato.itSimonesulle condizioni di: “Eravamo già in emergenza, poi hodi stringere i denti. Ma non ce la facevano più. Hanno fatto il massimo contro un’ottima. Dumfries quinto di sinistro e Pavard quinto di destra mai provati. Metterli contro il Napoli può comportare dei rischi, ma non avevamo alternative.