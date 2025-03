Inter-news.it - Inzaghi al 45?: «Inter deve continuare a giocare. Calhanoglu, da vedere questo»

Simone Inzaghi ha parlato nell'intervallo della sfida tra Napoli e Inter, match che i nerazzurri stanno vincendo con il punteggio di 1-0. Di seguito il suo commento. LE DICHIARAZIONI: Simone Inzaghi si è così espresso a DAZN prima dell'inizio del secondo tempo di Napoli-Inter, sfida che vede i nerazzurri momentaneamente in vantaggio per 1-0: «Una partita difficile, dobbiamo continuare perché il Napoli è una grande squadra. L'Inter continua a stare in campo, poi vedremo il da farsi».