Inter-news.it - Inzaghi: «Abbiamo tenuto! Carlos Augusto out a Rotterdam»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter, scontro diretto della ventisettesima giornata. Sul posto il nostro inviato.CONFERENZA STAMPAPOST NAPOLI-INTERCONFERENZA– Simonehala conferenza stampa post Napoli-Inter:Quanto avete pagato nel secondo tempo la stanchezze e la situazioni infortuni?Già eravamo in emergenza, ho chiesto a Dimarco e Calhanoglu di tenere ma non riuscivano. I ragazzi hanno fatto il massimo, contro una squadra che è cresciuta tanto. Nell’azione del gol potevamo chiaramente fare meglio, lo rivedremo e lo analizzeremo. Dumfreis a sinistra e Pavard a destra non li avevamo mai provati, sono rimasto così e il Napoli è una squadra di assoluto valore e nella ripresa ci ha creati più di un problema. Stiamo tutte lì, mancano 11 partite, è un campionato aperto e ognuno deve guardare il proprio percorso.