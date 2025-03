Internews24.com - Inzaghi a Dazn: «Partita difficile e campionato equilibratissimo. Tanti gol subiti nei minuti finali? Capita a chi fa 40 partite l’anno!». Poi risponde sull’infortunio di Dimarco

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto incontro il Napoli al MaradonaIntervenuto ai microfoni dial termine di Napoli Inter, il tecnico dei nerazzurri Simoneha commentato così il pareggio ottenuto in questa supersfida valevole per la 27^ giornata di Serie A.SUGLI EPISODI ARBITRALI – «Stavo aspettando di rivedere anche l’altro episodio. Han detto che erano due episodi e ne hanno fatto rivedere uno? Grazie. Ero curioso, non l’ho ancora rivisto. Parliamo della, ero solo curioso di vederli».SUL MATCH – «, con un primo tempo equilibrati dove siamo stati bravi e nelle distanze. Nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi, il Napoli è cresciuto tanto e dovevamo cercare di alzarci un po’ di più.