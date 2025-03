Ilgiorno.it - Investito sulla statale 415: morto ciclista di 48 anni

Zelo Buon Persico (Lodi), 1 marzo 2025 – Drammatico epilogo di un investimento di unavvenuto oggi, sabato 1 marzo, attorno alle 12.30, lungo la415 che collega Zelo Buon Persico con Spino d'Adda, tra lodigiano e cremasco. L'uomo in sella alla due ruote, un 48enne, secondo quanto riferito dall'agenzia di emergenza urgenza Areu, è purtroppo deceduto. Il gravissimo incidente è avvenuto oltre il ponte sul fiume Adda alle porte del comune cremasco. L’intervento dei soccorritori La dinamica è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme alla Polizia Stradale di Lodi. Coinvolta anche un'altra persona di 33trasferita però fortunatamente in codice verde dall'ambulanza arrivata sul posto insieme all'automedica. Era decollato da Bergamo anche l'elisoccorso ma purtroppo non è servito per soccorrere il ferito più grave.