L’attesa per l’intitolazione di unaad Andreaa San Benedetto continua, nonostante la decisione sia stata annunciata da mesi. Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi, ha ufficialmente chiesto al sindaco Antonio Spazzafumo di fissare la cerimonia, proponendo di farla coincidere con il conferimento della cittadinanza onoraria a Vincenzo, previsto per il 22 marzo. Troli ha espresso con forza questa richiesta, sottolineando il legame tra il grande fumettista sambenedettese e il celebre giornalista: "Il Circolo dei Sambenedettesi accoglie con grande piacere la notizia che il 22 marzo verrà conferita la cittadinanza onoraria a un grande giornalista ma anche artista originale e poliedrico come Vincenzoche ha, nel corso della breve vita del sambenedettese Andrea, intessuto con lui un rapporto di forte amicizia e reciproca stima.