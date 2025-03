Inter-news.it - Inter-Fiorentina Primavera, Topalovic in panchina. Le formazioni ufficiali

L'Inter Primavera alle ore 11 scende in campo per la partita contro la Fiorentina in campionato. Mister Zanchetta lascia fuori Luka Topalovic.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA, CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Alexiou, Re Cecconi, Motta; Berenbruch, Bovo, Venturini; De Pieri, Lavelli, Quieto.
A disposizione: Taho, Zanchetta, Maye, Spinacce, Mosconi, Zouin, Garonetti, Pinotti, Romano, Topalovic, Vukoje.
Allenatore: Zanchetta.

FIORENTINA: Vannucchi; Baroncelli, Harder, Tarantino, Rubino, Keita, Elia, Kouadio, Bertolini, Scuderi, Caprini.
A disposizione: Dolfi, Turnone, Sadotti, Gudelevicius, Ievoli, Romani, Puzzoli, Deli, Braschi, Balbo, Mazzeo.
Allenatore: Galloppa.