Inter-news.it - Inter-Fiorentina Primavera 2-1: Topalovic al 90? per la vetta (LIVE)

Leggi su Inter-news.it

L’gioca contro lanella sfida che può valere la corsa al primo posto occupato in questo momento dalla Roma. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.RILEGGI IL2-1L’vince lo scontro diretto contro lae sfrutta al meglio i gol di Mosconi e, entrati dalla panchina nel corso del secondo tempo. Il missile di Rubino non basta alla viola, l’impeto nerazzurro è più forte e vale per il primo posto in classifica in campionato!90’+4 FINISCE LA PARTITA CON UNA GRANDISSIMA VITTORIA!90? Quattro minuti di recupero.90? GOOOOOOOOOOOL DI TOOOOOPAAAALOOOOOVICCCCCC90? RIGORE PER L’!Rubino sfrutta perfettamente una palla che viene respinta dalla difesa nerazzurra. Di prima calcia colpendo la traversa e infilando Zamarian dai 35 metri.