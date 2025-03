Inter-news.it - Inter-Fiorentina Primavera 2-1, pagelle: Mosconi segna e non solo 7.5!

Leggi su Inter-news.it

L’vince contro lacon il risultato di 2-1.entra e risolve la pratica, Berenbruch in versione assist-man. Ledella partita. Zamarian 5.5: Nel primo tempo fa un errore grave in impostazione e rischia di regalare il gol alla viola, che colpisce il palo. Viene salvato dal destino, anche nella ripresa non è sicurissimo con le mani.– DIFESADella Mora 6: L’ammonizione al 13? lo limita e gli impedisce di giocare al 100% delle sue possibilità. Non rischia però mai il rosso, gestisce bene e non soffre gli avversari.Re Cecconi 6.5: Fa un lavoro in anticipo sugli attaccanti dellache risulta utile per aumentare la velocità della manovra nerazzurra. Pronto e sempre sul pezzo quando la palla è dalle sue parti.