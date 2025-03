Inter-news.it - Inter-Fiorentina Primavera 2-1, il tabellino della 28ª giornata di campionato

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1 in favore dei nerazzurri allenati da mister Zanchetta: questo ilpartita valida per la ventottesimadel2024-2025.PRIMO POSTO MOMENTANEO – L’conquista una vittoria pesantissima contro lae si prende momentaneamente la vettaclassifica, a pari merito con la Roma. Al “Konami Youth Development Centre”, i nerazzurri si impongono per 2-1 superando proprio i viola in classifica e portandosi a 58 punti. Tutto succede nel secondo tempo: il vantaggio nerazzurro arriva al 63? con De Pieri che serve Berenbruch che mette in mezzo un pallone per Mosconi da poco entrato. All’86’ i viola trovano il gol del pari con Rubino che lascia partire un potente tiro di controbalzo da fuori area.