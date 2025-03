Sport.quotidiano.net - Inter, altro big match senza vittoria. Ma il punto contro il Napoli è prezioso

Il salto in avanti richiesto da Simone Inzaghi negli scontri diretti non è arrivato, ma certo il pareggio in casa delnon è un cattivo risultato per l'. Ancor di più perché arrivato dopo una prova molto conservativa, atta a difendere la rete siglata da Federico Dimarco su punizione nel primo tempo. Una sfida tra due squadre che attraversano un momento non brillantissimo, che permette alla capolista di restare davanti a tutte, in una giornata nella quale l'Atalanta non ha sfruttato l'occasione dello sdiretto tra le prime due (solo un pari in casail Venezia). Lunedì la Juventus può accorciare a -6 rientrando nel discorso scudetto e nel prossimo weekend i bianconeri ospiteranno allo Stadium l'Atalanta, che a seguire avrà proprio l'al Gewiss. Restando alla sfida del Maradona, l'perde una grande occasione per allungare su una diretta rivale.