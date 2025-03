Iltempo.it - Intelligence Usa in allarme: Russia e Cina vogliono una valanga di nuove spie

starebbero reclutando in massatra i cittadini americani, sfruttando il malcontento generato dai tagli della Casa Bianca e voluti con forza dal presidente Donald Trump. È l'incredibile rivelazione della CNN che, citando quattro diverse fonti e documenti d', ha descritto il piano dei nemici storici di Washington per attrarre i dipendenti federali legati alla sicurezza nazionale e trasformarli in preziose risorse. Come descritto anche da Simone Pierini sulle pagine de Il Messaggero, il piano di Vladimir Putin e XI Jinping sarebbe stato descritto nel dettaglio in un documento della Naval Criminal Investigative Service. Alti ufficiali dei servizi segreti dei due paesi sarebbero stati incaricati dai rispettivi governi di cercare potenziali fonti d'sui principali social media: LinkedIn, TikTok, RedNote e Reddit.