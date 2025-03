Lopinionista.it - Integrazione e cooperazione, il ruolo dell’Italia in Europa: l’intervento di Brunetta durante “Forum in Masseria” a Saturnia

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Come disse Jean Monnet, l’si è forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi’. È sempre successo così in. E questo è un grande momento di crisi, che richiede una grande risposta. Quel che pochi sanno è che molte soluzioni nei momenti chiave della costruzione dell’UE sono originate dall’Italia: dal Consiglio europeo di Roma del 1975, che sancì l’elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, a molti altri passaggi cruciali negli anni a seguire, fino alla Dichiarazione di Roma nel 2017, in cui fu ribadita la fiducia nel progetto di un’Unione ‘indivisa e indivisibile’. Ancora una volta è dall’Italia che possono arrivare soluzioni per affrontare una delle crisi più drammatiche che l’Unione sta attraversando. Penso in particolare ai due rapporti di Draghi e di Letta”.