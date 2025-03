Reggiotoday.it - Inseguimento sulla Statale 18, tentano la fuga e gettano un’arma dal finestrino: due arresti

Leggi su Reggiotoday.it

Un’auto sospetta, unaimprovvisa eclandestina gettata nel tentativo di far perdere le tracce. È quanto accaduto lungo la SS18 di Rosarno, in direzione Gioia Tauro, dove la polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 42 e 28 anni, sorpresi in possesso di una pistola con matricola.