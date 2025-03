Ilfoglio.it - Inizia la MotoGp e la coppia Ducati è pronta a scoppiare

Leggi su Ilfoglio.it

La domanda più gettonata nel Motomondiale che scatta in questo fine settimana in Thailandia è: quando scoppierà lapiù bella del mondo? Fino a quando lariuscirà a gestire quel carico di nitroglicerina che si è messo nel serbatoio unendo sulla stessa moto Pecco Bagnaia e Marc Márquez? Undici titoli Mondiali in due, lo stesso obiettivo in questa stagione lunga 22 gare (più 22 sprint), ma caratteri decisamente differenti come possono esserlo un piemontese e un catalano, un ragazzo chiuso, ma sempre trasparente come Pecco, e uno godereccio, ma troppo spesso falso come Marc Márquez. Sulle qualità di guida dello spagnolo non ci sono dubbi, non ci potrebbero essere, parlando di un otto volte campione del mondo, con 88 vittorie e 267 gare. È uno dei migliori piloti dell’ultima generazione.