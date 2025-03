Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu: novità importanti dopo l’allenamento di oggi! Thiago Motta sorride verso Juve Verona, cosa è successo

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon, il giocatore francese torna in gruppo e può dare un’alternativa aper: ecco cos’èPierretorna a disposizione diproprio all’antivigilia di, sfida che chiude la 27^ giornata di Serie A. Il difensore francese ha potuto recuperare dall’che lo ha costretto a restare fuori contro nelle ultime sfide stagionali tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Come appreso dalla redazione dintusNews24, il francese è tornato a disposizione del tecnico italo-brasiliano, lavorando in gruppo nella seduta odierna alla Continassa. La lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra è alle spalle, Pierre si candida per una maglia da titolare contro i gialloblù lunedì sera.