Infortunio Douglas Luiz il brasiliano gasa i tifosi In palestra e carico per il recupero | Tornerò più forte che mai puoi scriverlo – FOTO

di Redazione JuventusNews24: messaggio importante del, già al lavoro per rientrare in campo dopo il problema fisicoLo rivedremo dopo la sosta. La lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra rimediata in Cagliari Juve lo costringe allo stop contro Verona, Atalanta e Fiorentina.Intanto, il centrocampista bianconero hato icon l'ultimo scatto nelle sue Instagram stories: «piùche mai,». È quello che si augurano tutti.