Juventusnews24.com - Infortunati Juve, Thiago Motta recupera una pedina fondamentale in difesa! Le ultimissime della sfida contro il Verona

Pierre Kalulu sarà la pedina su cui Thiago Motta potrà contare per la sfida di lunedì sera contro il Verona. Il suo impiego potrebbe tornare utile al tecnico italo-brasiliano, che dovrà decidere se schierarlo subito dal primo minuto o farlo partire dalla panchina. L'emergenza nel reparto arretrato rientra leggermente con il recupero dell'ex Milan.