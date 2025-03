Inflazione prezzi in aumento | la spesa per consumi delle famiglie ridotta del 9%

Leggi su Ildenaro.it

Lamedia mensile di una famiglia italiana è passata dai circa 2.560 euro del 2019 ai 2.738 euro del 2023, ultimo dato Istat disponibile, con una crescita nominale di quasi il +7%. Tuttavia in tale quinquennio l’complessiva registrata nel nostro Paese è stata del 16,1%, con ial dettaglio che sono cresciuti a ritmo più sostenuto rispetto ai. Questo significa che in termini reali lapersi èdel -9,1%, un trend che purtroppo è proseguito anche nel 2024. È quanto emerge da un’elaborazione del Centro Studi Ricerche (Crc) e di Assoutenti. “Se si analizzano gli ultimi dati Istat sulle vendite al dettaglio, si scopre che lo scorso anno lehanno speso per i propri acquisti alimentari e non alimentari lo 0,7% in più dell’anno precedente, ma hanno ridotto i volumi dei propri acquisti del -0,4%”.