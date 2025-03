Inflazione alle stelle | a febbraio balzo all' 17% per energia e alimentari

Abruzzo24ore.tv - Inflazione alle stelle: a febbraio balzo all'1,7% per energia e alimentari

Roma - L'italiana è salita all'1,7% a, trainata dall'aumento dei prezzi dell'e dei beni, sollevando timori di stagflazione. A, l'in Italia ha registrato un incremento, raggiungendo l'1,7% su base annua, in aumento rispetto all'1,5% di gennaio. Questo rialzo è stato principalmente influenzato dall'aumento dei prezzi dell'e dei prodotti. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente. Questo incremento è attribuibile all'aumento dei prezzi dei beni energetici e deglilavorati. L'aumento dei prezzi dell'ha avuto un impatto significativo sulle bollette di luce e gas, aumentando il costo della vita per le famiglie italiane.