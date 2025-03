Screenworld.it - Infastiditi dalle pubblicità di YouTube? A breve potrebbe andare meglio

Le interruzioni pubblicitarie disono spesso fastidiose e arrivano nei momenti meno opportuni. Per fortuna a partire dal 12 maggio 2025, la piattaforma introdurrà un nuovo sistema per migliorare l’esperienza di visione, collocando gli annunci nei momenti più adatti all’interno dei video. Il numero dinon diminuirà, ma verranno posizionate automaticamente in pause e transizioni naturali per evitare di interrompere frasi o sequenze cruciali.applicherà questo sistema anche ai video già caricati prima del 24 febbraio 2025, aggiungendo spazi pubblicitari automatici nei punti ritenuti meno invasivi. Glir potranno scegliere se affidarsi completamente all’automazione, combinare la gestione automatica con quella manuale o continuare a posizionare gli annunci manualmente.