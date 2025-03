Ilnapolista.it - Infantino: «Per il successo dei Mondiali è cruciale avere uno stretto rapporto con Trump»

Leggi su Ilnapolista.it

Intervenuto a Belfast, il presidente della Fifa Gianniha difeso strenuamente la scelta di affidare all’Arabia Saudita idel 2034 oltre che il suocon Donald(che da ieri è sulla bocca di tutti ndr). Era stata la Federazione calcistica della Norvegia a lamentare l’assegnazione dei2034 ad un Paese che non rispetta i diritti degli omosessuali e che in generale non è propriamente associabile ad un luogo dove i diritti umani siano del tutto rispettati.: «È fondamentale che io abbia un buoncon»Di seguito le parole del presidente del calcio mondiale:«C’è stata una decisione del Congresso, che ha unito il mondo intero. Penso che sia stato un passo molto positivo per il calcio, portare, in otto anni, il calcio in tutto il mondo, ospitando tutti.