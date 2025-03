Tpi.it - Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 1 marzo su Rai 3

Questa sera, sabato 1 marzo 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull'ambiente e sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni di stasera. Secondo appuntamento con il programma di inchieste sull'ambiente della Rai, giunto al nono anno di programmazione. Sabrina Giannini e la sua squadra continuano il loro viaggio nella sostenibilità e tornano a parlare di moda. L'industria del fashion, oltre ad essere una delle più inquinanti del pianeta, definisce criteri di bellezza a cui è necessario adeguarsi per non sentirsi esclusi dalla società. Come i bambini e gli adolescenti obesi incontrati al centro di chirurgia pediatrica dell'ospedale Bambino Gesù, di cui si parlerà in studio con il medico epidemiologo, Franco Berrino.