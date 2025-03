Thesocialpost.it - India, valanga al confine con il Tibet: almeno quattro morti e cinque dispersi

Unadevastante ha colpito un cantiere in una remota zona ditra, provocando. L'esercito ha confermato che 55 operai sono rimasti sepolti sotto la neve e i detriti dopo che la massa di ghiaccio si è abbattuta sull'area.Il disastro è avvenuto ieri in un villaggio isolato, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per individuare i superstiti, mentre il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Le autorità locali e l'esercito stanno coordinando gli sforzi per il recupero dei, mentre si cerca di capire le cause precise della.