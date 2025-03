Lapresse.it - Incidenti stradali: tamponato da furgone, muore ciclista tra lodi e cremona

Milano, 1 mar. (LaPresse) – Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Strada statale 415, al confine tra. L’uomo era in sella alla sua bici quando, per cause in corso di accertamento, è statoda un, mentre percorreva il ponte sul fiume Adda.