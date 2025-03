Lanazione.it - Incidente sulla 429, è morto l’uomo che si è scontrato col camion. Lascia moglie e due figlie

Certaldo (Firenze), 1 marzo 2025 - Non ce l'ha fatta il conducente dell'auto che mercoledì scorso si è scontrata con uncisterna lungo via delle Regioni, poco dopo la frazione di Petrazzi nel comune di Certaldo. L'uomo, Marco Benevieri, 56 anni, è deceduto all'ospedale di Careggi la sera stessa dove è arrivato trasportato in elisoccorso in condizioni disperate. Il terribilesi è verificato non distante da dove abitava. L'uomo, infatti, risiedeva nella frazione di Petrazzi, nel comune di Castelfiorentino. Sposato, padre di duedi 32 e 28 anni, Benevieri è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. L’si è verificato poco dopo le 10. In base ad una prima ricostruzione il mezzo pesante stava percorrendo la strada da Certaldo in direzione di Castelfiorentino, l’auto sopraggiungeva invece nella direzione opposta quando per cause da accertare è avvenuto lo scontro.