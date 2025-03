Lortica.it - Incidente sul raccordo Arezzo-Battifolle: un morto e due feriti

Questa mattina, alle 6:59, il 118 dell’Asl Tse è stato attivato per un gravestradale lungo il, che ha coinvolto tre mezzi. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 57 anni. Un giovane di 23 anni è stato trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale di, mentre una donna di 67 anni è stata soccorsa in codice 2.Sul posto sono intervenuti l’automedica di, le ambulanze della Croce Bianca die Monte San Savino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.L'articolosul: une dueproviene daNews.