Abruzzo24ore.tv - Incidente sul lavoro a Sulmona: operaio cade da oltre tre metri

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Un 58enne impegnato nella manutenzione di macchinari è precipitato da un'impalcatura, riportando gravi traumi; attualmente è ricoverato presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Un gravesulsi è verificato ieri pomeriggio presso la Fitesa, azienda specializzata nella produzione di tessuti non tessuti a. Undi 58 anni, residente a Corfinio, ha perso l'equilibrio mentre operava su un'impalcatura per la manutenzione di macchinari, precipitando da un'altezza di circa tree mezzo. La caduta gli ha causato traumi alla colonna dorsale e alla scapola. Immediatamente soccorso dai colleghi, l'uomo è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila in eliambulanza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.