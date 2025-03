Thesocialpost.it - Incidente mortale sul raccordo autostradale di Arezzo

alle 7 di questa mattina, sabato primo marzo, suldi. Tre i mezzi coinvolti, tra cui due furgoni, lungo la bretella che conduce al casello di Battifolle.Leggi anche: Tragedia a Riva del Garda: uccide la madre nel sonno, ipotesi gesto di esasperazioneUn uomo perde la vita, grave un giovane di 23 anniNello schianto ha perso la vita un uomo di 58 anni. Un ragazzo di 23 anni si trova in condizioni gravi all’ospedale San Donato. Ricoverata anche una donna di 67 anni, in codice 2.Traffico in tilt dopo la chiusura delSul posto sono intervenuti l’automedica di, la Croce Bianca di, la Croce Bianca di Monte San Savino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ilè stato chiuso per consentire i rilievi di legge, con pesanti ripercussioni sul traffico.