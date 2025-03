Bolognatoday.it - Incidente in autostrada: quattro feriti, elisoccorso sul posto

Leggi su Bolognatoday.it

persone sono rimaste ferite in unin A14. Lo schianto è avvenuto intorno alle dieci del mattino, per cause ancora da accettare, e ha coinvolto una sola vettura all'altezza del km 42 in direzione sud.Tra ianche un minore. Sulè intervenuto il 118 con.