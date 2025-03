Incidente choc ci sono morti e feriti Il tragico schianto soccorsi sul posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

questa mattina, sabato primo marzo, intorno alle 7 sul raccordo autostradale di Arezzo. Loha coinvolto tre veicoli, tutti furgonati, lungo il tratto che porta al casello di Battifolle. Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 58 anni, mentre un giovane di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Donato a causa di un politrauma.Una scena drammatica si è presentata agli occhi degli automobilisti che, in quella fascia oraria, percorrevano il raccordo nei pressi di Ponte a Chiani, nella periferia di Arezzo. Nell’urto, estremamente violento, un uomo italiano di 57 anni, alla guida di un Fiat Doblò, è deceduto sul colpo in seguito a una collisione frontale con un altro veicolo.sul raccordo di Arezzo. Morto un uomo di 58 anniUn ragazzo di 23 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo, mentre anche una donna di 67 anni è stata trasferita in ospedale per accertamenti.