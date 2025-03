Genovatoday.it - Incidente a Sampierdarena, traffico deviato

Una donna, che viaggiava in sella a un mezzo a due ruote, è rimasta ferita in seguito a un sinistro stradale, avvenuto in corso Martinetti aintorno alle 10.45 di sabato 1 marzo 2025.Sul posto sono intervenuti l'automedica Golf 1, un'ambulanza della Croce Oro, la polizia locale.