Incentivi per l’elettrico strategia sulle batterie e competizione ad armi pari con la Cina | cosa c’è nella bozza del piano Ue per l’auto

Non c’è alcun ripensamento sulla transizione versoneldella Commissione europea per la crisi del settore automotive. Mercoledì 5 marzo l’esecutivo di Ursula von der Leyen presenterà il suoper rilanciare l’industria automobilistica europea, che si ritrova ad affrontare una crisi senza precedenti per via degli elevati costi dell’energia, l’agguerrita concorrenza cinese e la transizione dal motore endotermico ai veicoli a batteria. Il documento a cui sta lavorando la Commissione, secondo unache ha iniziato a circolare nelle scorse ore, prevede una serie di «misure prioritarie» per rafforzare la domanda di auto elettriche: linee guida comuni per sostenere glinazionali all’acquisto, aiutare i Paesi a trovare nuove fonti di finanziamento da cui attingere, promuovere il leasing sociale, spingere il mercato dell’usato e rinnovare le flotte aziendali con auto elettriche.