Incendio a Balduina, appartamento in fiamme: ipotesi corto circuito

Paura nella serata di venerdì 28 febbraio a Roma per unin unin piazza della. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e il personale del 118.Leggi anche: Italia,a scuola: il rogo all’improvviso, studenti in fugaNessun ferito,vuoto al momento del rogoLehanno distrutto il terrazzo e sono state ben visibili dai vicini di casa, che hanno dato l’allarme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. L’era vuoto al momento dell’, cause al vaglioI pompieri hanno lavorato per ore per spegnere il rogo. Le cause sono ancora da chiarire, ma l’principale riguarda un.L'articoloinproviene da The Social Post.