Ilfogliettone.it - In questo paesino vendono le case a 3€ e vengono da tutto il mondo per viverci: pace, rilassatezza e tenore di vita altissimo | La gemma nascosta in Sicilia

Leggi su Ilfogliettone.it

Ci sono molti borghi sparsi per l’Italia dove è possibile acquistare una casa con pochissimi euro, è successo a una famiglia ingleseAcquistare una casa a 1 euro o poco più può sembrare incredibile, ma è una realtà consolidata in diversi borghi italiani, sopratin. Questa iniziativa nasce per contrastare lo spopolamento e riportare inle comunità locali. Il progetto prevede la vendita simbolica di immobili abbandonati, con l’obbligo per gli acquirenti di ristrutturarli e renderli nuovamente abitabili.Per comprare una casa a 1 euro è necessario possedere un codice fiscale italiano, contattare il Comune aderente all’iniziativa e presentare la propria candidatura. Oltre all’euro simbolico, bisogna sostenere spese burocratiche e garantire la ristrutturazione con una polizza fideiussoria di circa 5.