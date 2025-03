Iodonna.it - In questi giorni stanno sfilando in passerella gli abiti che indosseremo il prossimo inverno. Ma che cosa vogliono le donne, oggi?

Febbraio, mese di sfilate. Inglichedopodomani, il. E gli interrogativi nel mondo della moda, questa stagione, sono molti. Direttori creativi che cambiano, marchi che si ripensano, strategie da affinare, nuovi scenari. Nel giardino di Carolina Herrera. La sfilata Autunno-2025/2026 a New York X Leggi anche › I look più belli dalle sfilate di New York Autunno-2025/2026 Made in Italy, creatività, innovazione, sogno, le parole magiche della moda, sembrano non bastare più.