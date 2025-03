Ilrestodelcarlino.it - In preda all’alcol maltratta la mamma. Il Questore ammonisce un 25enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildi Ancona ha emesso un provvedimento d’ammonimento urgente per le condottenti e vessatorie che un giovane di 25 anni, italiano, metteva in atto nei confronti della, con la quale convive. I poliziotti hanno scoperto che da qualche anno il rapporto trae figlio era diventato sempre più difficile, soprattutto a causa dell’abuso di alcool del venticinquenne che spesso, rientrando a casa, iniziava ad inveire nei confronti della, insultandola o svegliandola in piena notte anche senza motivo. La donna, seppur esasperata dall’atteggiamento del figlio, non aveva il coraggio di rivolgersi alle Forze dell’Ordine e non ha mai voluto denunciare gli abusi subìti dal giovane. La Polizia di Stato però ha avviato un’ istruttoria urgente con la quale ha scoperto la situazione: la donna era costretta a vivere nell’abitazione ogni volta che il figlio, inall’alcool, rincasava.