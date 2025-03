Ilrestodelcarlino.it - In paese tutti ne parlano: "Temo per il turismo": "Ma viale risistemato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri, mentre al largo stava attraccando la nave rigassificatrice BW Singapore, coperta alla vista da una coltre di nebbia, indei Navigatori a Punta Marina era il solito via vai di residenti. A differenza del solito, però, il rigassificatore – anche se non si poteva vedere – era sulla bocca di. "Chiaramente, a livello estetico, non sarà bello vedere la nave al largo. Di fatto, però, le piattaforme ci sono sempre state: è un paesaggio a cui siamo già abituati. Purché non inquini, non ci vedo alcun problema. Anzi credo sia positivo per Punta Marina", commenta Miria Mancini, titolare di Vittorina Merceria indei Navigatori. Poi aggiunge: "Grazie ai lavori del rigassificatore, ilè stato vivo anche in inverno. C’erano tanti operai, gli alberghi erano pieni, e i ristoranti sempre operativi: è stato un bene.