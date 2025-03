Ilfattoquotidiano.it - “In Italia si sono inca**ati per Espresso Macchiato, la cosa mi ha sorpreso”: Tommy Cash risponde alle polemiche per il brano dell’Eurovision e svela il vero significato della canzone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A 2 mesi abbondanti dall’inizio, la kermesse musicale più kitsch in circolazione ha già un primo vincitore:. La suaè già virale e fa parlare ben al di fuori dei confini estoni. In, infatti, c’è chi ha storto il naso per ilche sembra descrivere il Bel Paese ricorrendo ai soliti cliché, dagli spaghetti alla mafia, ma il diretto interessato – intervistato da Rolling Stone – assicura di amare l’e di non volerla attaccare in alcun modo.“Mi amore, mi amore,por favore” cantain unainfarcita di altre espressioni come “spaghetti”, “ciao bella”, “mafioso”: quanto basta per far scattare sull’attenti il Codacons, che ha inutilmente richiesto l’esclusione deldall’Eurovision, e il vicepresidente del Senato e senatoreLega Gian Marco Centinaio che ha tuonato: “Dovrebbe venire ina vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi.